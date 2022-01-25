Steam побил очередной рекорд с 29,2 миллионами одновременных игроков

Всего через три недели после рекордного количества одновременных игроков в 28 миллионов Steam удалось побить еще один рекорд собрав 29,2 миллион игроков по всему миру. Согласно данным SteamDB, 29 201 174 одновременных игрока использовали платформу Valve Steam и играли в свою любимую игру, не осознавая, что они бьют мировой рекорд. И, конечно же, наибольший вклад в этот рекорд внесли многопользовательские онлайн-игры, такие как Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive, которые за последние 24 часа набрали 900 и 787 тысяч активных игроков. Это показывает отличную тенденцию для платформы Valve Steam.