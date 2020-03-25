Steam побил рекорд одновременных пользователей - более 22,6 млн человек

2020-03-25, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Steam; [3]
Так как во всем мире много людей самоизолируются, чтобы предотвратить распространение коронавируса, Steam продолжает наблюдать рекордное количество одновременных пользователей. После преодоления 20-миллионного показателя на прошлой неделе, сервис достиг нового пика - более 22 миллионов.

15 марта Steam побил предыдущий рекорд одновременных пользователей, когда он превысил 20 миллионов. В пятницу эта цифра превысила 21 миллион, и 22 марта в Steam одновременно было 22 678 529 человек.

Хотя это был новый рекорд по количеству одновременных пользователей в Steam, количество игроков в игре не достигло рекордных значений.

Прямо сейчас Counter-Strike: Global Offensive находится на первой строчке рейтинга Steam. За ним следуют Dota 2, PUBG, GTA V и Tom Rain Clancy's Rainbow Six Siege.

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