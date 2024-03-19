Steam получил важный апдейт с семейным доступом

Главное положительное изменение заключается в том, что вы и другие члены семьи теперь можете использовать библиотеку одновременно, играя в разные игры. То есть если в семье шесть человек и каждый играет в отдельную игру, то все шесть геймеров могут играть одновременно. Более того, если купить каждому по копии игры, то можно будет одновременно всем вместе играть в неё — ранее в семейном доступе это было невозможно и это было очень неудобно. Когда вы присоединяетесь к семейному аккаунту Steam, вы автоматически получаете доступ ко всем играм, которыми владеют члены вашей семьи, и они также смогут получить доступ к играм в вашей библиотеке. Это крайне интересное нововведение, которое, теоретически, позволит наслаждаться игровым процессом с полным комфортом и экономить деньги на играх.