Steam получил важный апдейт с семейным доступом

Семейное совместное использование библиотеки игр в Steam появилось уже очень давно — пользователи могли делиться контентом, но при этом сервис был существенно ограничен в плане функций, что нравилось далеко не всем. Например, данная функция позволяет вам делиться своей библиотекой с другими пользователями Steam, но только один человек мог использовать эту библиотеку одновременно, независимо от того, в какую конкретную игру вы играли. Это могло стать существенной головной болью, особенно если у вас было много людей в вашей «семье». Но сегодня компания Valve внесла существенные изменения в семейное совместное использование, которое переименовали в функцию «Семьи в Steam».

Главное положительное изменение заключается в том, что вы и другие члены семьи теперь можете использовать библиотеку одновременно, играя в разные игры. То есть если в семье шесть человек и каждый играет в отдельную игру, то все шесть геймеров могут играть одновременно. Более того, если купить каждому по копии игры, то можно будет одновременно всем вместе играть в неё — ранее в семейном доступе это было невозможно и это было очень неудобно. Когда вы присоединяетесь к семейному аккаунту Steam, вы автоматически получаете доступ ко всем играм, которыми владеют члены вашей семьи, и они также смогут получить доступ к играм в вашей библиотеке. Это крайне интересное нововведение, которое, теоретически, позволит наслаждаться игровым процессом с полным комфортом и экономить деньги на играх.
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