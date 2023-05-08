Steam получил важное обновление поиска

Сегодня компания Valve объявила о выпуске обновления для магазина Steam, которое добавляет несколько долгожданных функций для улучшения навигации и поиска по продуктам в базе площадки. Во-первых, выпадающее меню автозаполнения теперь позволяет пользователям искать теги, разработчиков и издателей, при условии, что последние создали свои собственные страницы на Steam. Поиск также будет предлагать подходящие результаты для конкретных игровых франшиз и даже для категорий игр, включая ранний доступ, например. Эти относительно простые обновления должны значительно упростить навигацию по Steam, что особенно важно в свете количества игр и приложений, представленных в магазине.

Также функция поиска стала умнее при вводе пользователем неправильного слова — система будет определять схожие варианты и предлагать выдачу даже в случае допущения ошибки. Кроме того, все эти улучшения доступны и через мобильное приложение Steam, и через веб-сайт Steam при использовании мобильных устройств. На самом деле это очень важный момент, потому что разработчики видеоигр вкладывают массу сил в СЕО-оптимизацию, а потом оказывается, что пользователи не могут найти их игру в поиске просто потому, что вводят неправильно какой-то один символ. Теперь этих проблем быть не должно, плюс найти игру по конкретной категории тоже гораздо проще — ранее нужно было переходить в расширенный поиск и там уже указывать теги по жанрам видеоигр. Сейчас этой проблемы уже нет.
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