Steam получил важное обновление поиска

Также функция поиска стала умнее при вводе пользователем неправильного слова — система будет определять схожие варианты и предлагать выдачу даже в случае допущения ошибки. Кроме того, все эти улучшения доступны и через мобильное приложение Steam, и через веб-сайт Steam при использовании мобильных устройств. На самом деле это очень важный момент, потому что разработчики видеоигр вкладывают массу сил в СЕО-оптимизацию, а потом оказывается, что пользователи не могут найти их игру в поиске просто потому, что вводят неправильно какой-то один символ. Теперь этих проблем быть не должно, плюс найти игру по конкретной категории тоже гораздо проще — ранее нужно было переходить в расширенный поиск и там уже указывать теги по жанрам видеоигр. Сейчас этой проблемы уже нет.