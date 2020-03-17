Steam устанавливает новый рекорд по онлайну

Из-за вспышки коронавируса многие остаются дома. Что делать скажите вы? Сидеть за компьютером, листать веб-страницы и смотреть видеоролики. Но кто-то любить и поиграть в игры. Хоть и онлайн игроков стремительно растет, вирус отрицательно влияет на игровую индустрию, так как отменяются многие международные события отменяются.

На прошлой неделе, CS:GO установил рекорд по онлайну, превысив 1 миллион пользователей. Общий онлайн платформы Steam держался на уровне 19,7 миллионов одновременных пользователей. Вчера был побит рекорд. Теперь он составляет 20,3 миллионов пользователей. Дисциплина Dota 2 поиграли около 700 тысяч игроков, PUBG - более 500 тысяч игроков, а Rainbow Six Siege от Ubisoft достигли почти 200 тысяч игроков.