Steam устанавливает новый рекорд по онлайну

2020-03-17, Автор - Ramil; Продукт - Steam; [47]
Из-за вспышки коронавируса многие остаются дома. Что делать скажите вы? Сидеть за компьютером, листать веб-страницы и смотреть видеоролики. Но кто-то любить и поиграть в игры. Хоть и онлайн игроков стремительно растет, вирус отрицательно влияет на игровую индустрию, так как отменяются многие международные события отменяются.

На прошлой неделе, CS:GO установил рекорд по онлайну, превысив 1 миллион пользователей. Общий онлайн платформы Steam держался на уровне 19,7 миллионов одновременных пользователей. Вчера был побит рекорд. Теперь он составляет 20,3 миллионов пользователей. Дисциплина Dota 2 поиграли около 700 тысяч игроков, PUBG - более 500 тысяч игроков, а Rainbow Six Siege от Ubisoft достигли почти 200 тысяч игроков.

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