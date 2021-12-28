Steam запрещен в Китае

Согласно отчету, Steam Global, запретили в Китае. В стране остается доступной только китайская версия Steam, которая в настоящее время предлагает ограниченную библиотеку, состоящую всего из 103 игр - очень небольшую часть из более чем 110000 игр, имеющихся в Steam Global на данный момент.

Steam был замечен в списке запрещенных сайтов Китая. Запрет оставляет китайским геймерам доступ только к Steam China, который впервые был запущен в феврале этого года. Очевидный запрет Китая на Steam Global - это грубый способ завершить год, который страна потратила на борьбу с играми. В июле Tencent представила технологию распознавания лиц, которая сканирует лица детей, чтобы они соблюдали комендантский час в 10 часов вечера, установленный Китаем, чтобы дети не играли поздно ночью. Всего через месяц в Китае было введено новое правило, запрещающее несовершеннолетним играть в игры более трех часов в неделю. Позже Китай запретил Fortnite ,хотя игра уже была сильно изменена, чтобы соответствовать строгим правилам Китая.
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