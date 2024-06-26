Stellar Blade продали тиражом в 1 миллион копий…

Разработчики из Shift Up также поделились другими не менее впечатляющими результатами. Например, демоверсия Stellar Blade превзошла видеоигру Final Fantasy VII Rebirth по количеству запусков, что является огромным успехом с учётом популярности последней. Более того, студия верит в значительный потенциал дальнейших продаж и планирует продолжать обновлять игру, чтобы поддерживать интерес игроков. И это на самом деле отличная новость, потому что данный проект является некой оппозицией западному игровому рынку, где разработчики под гнётом общественности вынуждены делать женских персонажей максимально непривлекательными. В корейской игре всё наоборот — разработчик не побоялся сделать персонажа максимально привлекательной, что многим геймерам понравилось.