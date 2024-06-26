Stellar Blade продали тиражом в 1 миллион копий

Сегодня корейский разработчик видеоигр Shift Up провёл пресс-конференцию по случаю IPO (первичное размещение акций на фондовой бирже), на которой объявил, что их последняя игра Stellar Blade продана тиражом более миллиона копий с момента запуска в конце апреля. Это неудивительно, учитывая, что игра возглавила чарты продаж в США в том месяце. Изначально игра называлась Project Eve и была анонсирована для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но позже стала эксклюзивом PlayStation 5. Поэтому результаты продаж особенно впечатляют, учитывая доступность игры только на одной платформе, а также тот факт, что это совершенно новая франшиза, что на самом деле всегда является огромным риском для издателя.

Разработчики из Shift Up также поделились другими не менее впечатляющими результатами. Например, демоверсия Stellar Blade превзошла видеоигру Final Fantasy VII Rebirth по количеству запусков, что является огромным успехом с учётом популярности последней. Более того, студия верит в значительный потенциал дальнейших продаж и планирует продолжать обновлять игру, чтобы поддерживать интерес игроков. И это на самом деле отличная новость, потому что данный проект является некой оппозицией западному игровому рынку, где разработчики под гнётом общественности вынуждены делать женских персонажей максимально непривлекательными. В корейской игре всё наоборот — разработчик не побоялся сделать персонажа максимально привлекательной, что многим геймерам понравилось.