Stitch Heads Entertainment анонсировала ролевую игру - Superfuse

Анонсирована ролевая игра в стиле Diablo, но с супергеройским уклоном - Superfuse. Разработкой игры занимается студия Stitch Heads Entertainment.

Superfuse — это ролевая игра в жанре hack-and-slash, в которой вы можете настраивать свой набор мощности в зависимости от вашего стиля игры. Дерево технологий Superfuse, созданное увлеченной командой разработчиков, преданных настройке, настолько глубоко, насколько это возможно. Персонализируйте свой силовой набор и играйте в одиночку в режиме кампании, чтобы раскрыть секреты Порчи и Богов, или объединитесь в многопользовательской игре на 4 человека с друзьями, чтобы уничтожить орды гротескных существ, неуклюжих мерзостей и гигантских боссов, которые шагнули со страниц комиксов.

Superfuse появится в раннем доступе Steam в конце этого года, а полноценный релиз для ПК ожидается где-то в 2023 году.

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