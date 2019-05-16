Страх — ее второе имя: Nøkk станет новым оперативником Rainbow Six Siege

Ubisoft раскрыла первого из двух оперативников, которые появятся во втором сезоне Rainbow Six Siege под названием Operation Phantom Sight.

Одним из новых бойцов станет девушка Ньокк (Nøkk). В трейлере показали, что оперативница умеет скрываться от взора камер и тихо передвигается по местности, не оставляя звуков шагов. Анонсирующее видео получилось мрачным, что отлично сочетается с образом Ньокк (Nøkk).

Nøkk считается «темной лошадкой», и мало кто за пределами команды Rainbow знает о ней хоть что-то. Оперативница работала под прикрытием, поэтому данные о ее деятельности хранятся под грифом «Секретно». Ее уникальный гаджет HEL делает ее похожей на призрака, заставляя оппонентов понервничать.

Второго оперативника не показали, но, по слухам, бойца зовут Варден (Warden). На поле боя он использует очки, позволяющие видеть сквозь дым, и игнорировать ослепляющие гранаты. Зная Ubisoft, официальный трейлер второго бойца выйдет в ближайшие дни. Добавят новых оперативников с релизом Operation Phantom Sight.