Стратегическая игра Tempest Rising выйдет в 2023 году

3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали новую стратегическую игру под названием Tempest Rising.

Tempest Rising - это классическая стратегия в реальном времени со строительством базы. Действие происходит в альтернативном современном мире. В игре представлены 3 уникальные фракции, каждая с собственным подходом к войне и экономике. Игроки любого уровня смогут найти стратегию под себя, а на картах можно найти нейтральные постройки и поселения, которыми можно управлять или завоевать. Игровой процесс сосредоточен на стратегическом управлении, но и без личных умений вам не обойтись. А благодаря многочисленным параметрам настройки вы сможете изменить игру на свой лад, как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

Стратегия Tempest Rising выйдет на ПК в 2023 году.