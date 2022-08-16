Стратегическая игра Tempest Rising выйдет в 2023 году

3D Realms и Slipgate Ironworks анонсировали новую стратегическую игру под названием Tempest Rising.

Tempest Rising - это классическая стратегия в реальном времени со строительством базы. Действие происходит в альтернативном современном мире. В игре представлены 3 уникальные фракции, каждая с собственным подходом к войне и экономике. Игроки любого уровня смогут найти стратегию под себя, а на картах можно найти нейтральные постройки и поселения, которыми можно управлять или завоевать. Игровой процесс сосредоточен на стратегическом управлении, но и без личных умений вам не обойтись. А благодаря многочисленным параметрам настройки вы сможете изменить игру на свой лад, как в одиночном, так и в многопользовательском режимах.

Стратегия Tempest Rising выйдет на ПК в 2023 году.

Подтверждена дата релиза God of War: Ragnarok…
Sony официально подтвердила дату релиза игры God of War: Ragnarok. Предзаказы на God of War: Ragnarok нач…
В Apex Legends анонсирован новый сезон Hunted…
Respawn Entertainment раскрыли подробности нового сезона Apex Legends под названием «Hunted», который дол…
Играть в Google Stadia можно будет прямо из поиска…
Одна вещь, которая поможет поддержать внедрение облачных игр, — максимально упростить запуск игры. С этой…
Анонсирован шутер с видом от третьего лица Gungrave G.O.R.E…
Издатель Prime Matter представил экшен-шутер с видом от третьего лица Gungrave G.O.R.E. …
Diablo Immortal может никогда не выйти в Китае…
Diablo Immortal должна была дебютировать в Китае 23 июня, но тем, кто ждал игру в стране, придется подожд…
Ubisoft+ выходит на PlayStation Plus Extra и Premium…
Ubisoft подтвердила планы перенести свою подписку Ubisoft+ на консоли Xbox. Как выясняется, Ubisoft+ такж…
Некстген-версию Red Dead Redemption 2 официально отменили…
На прошлой неделе из надежных источников появились сообщения о том, что ремастеры оригинальных Red Dead R…
Bungie представит новое дополнение Destiny 2: Lightfall в ав…
Bungie проделала много работы с начала года. Ранее издатель выпустил дополнение "The Witch Queen" в февра…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor