Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 году

Исследуйте уникальную вселенную «Дюны», один из самых важных научно-фантастических сеттингов в истории. Играйте за культовых персонажей, включая герцога Лето Атрейдеса или барона Владимира Харконнена, и приведите свою фракцию к победе. И берегитесь огромных песчаных червей. Исследуйте Арракис на орнитоптерах, получайте ресурсы, открывайте поселения и другие важные локации. Увеличивайте армию и захватывайте территорию. Стройте здания и собирайте спайс, чтобы стать экономическим лидером. Уничтожайте врагов, но не забывайте, что открытая агрессия может иметь серьезные политические последствия.
Запланированная дата выхода игры 2022 год.