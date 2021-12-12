Стратегия Dune: Spice Wars выйдет в 2022 году

Funcom и Shiro Games анонсировали стратегическую игру в реальном времени для ПК. Dune: Spice Wars - стратегия в реальном времени с 4X-элементами создана разработчиками знаменитой Northgard. Действие игры происходит в невероятной вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта. Вам предстоит возглавить фракцию и сражаться за контроль над суровой пустынной планетой Арракис.

Исследуйте уникальную вселенную «Дюны», один из самых важных научно-фантастических сеттингов в истории. Играйте за культовых персонажей, включая герцога Лето Атрейдеса или барона Владимира Харконнена, и приведите свою фракцию к победе. И берегитесь огромных песчаных червей. Исследуйте Арракис на орнитоптерах, получайте ресурсы, открывайте поселения и другие важные локации. Увеличивайте армию и захватывайте территорию. Стройте здания и собирайте спайс, чтобы стать экономическим лидером. Уничтожайте врагов, но не забывайте, что открытая агрессия может иметь серьезные политические последствия.

Запланированная дата выхода игры 2022 год.

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