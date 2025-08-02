Струны судьбы XI: Волшебный сон вышла в Steam

Примерно квартал назад RPG под названием "Струны судьбы XI: Волшебный сон" появилась в раннем доступе, и ее запуск был омрачен техническими проблемами. Однако, вместо того чтобы сдаться, создатели решили активно взаимодействовать с игровым сообществом. Итогом этой работы стали 18 обновлений, внесших значительные улучшения: исправлены ошибки, добавлены новые функции, предложенные игроками, и, как результат, состоялся релиз в Steam. "Струны судьбы" демонстрирует, как небольшая команда способна создавать крупные проекты, прислушиваясь к мнению своих поклонников. В условиях, когда доступ к глобальным рынкам затруднен, а конкуренция с крупными компаниями кажется невозможной, такие игры становятся символом творческой независимости и упорства.

Недавно был представлен новый ролик, демонстрирующий ключевые аспекты игрового процесса и персонажей. Разработка не прекращается. Этим летом студия планирует выпустить крупное обновление с новыми сюжетными линиями, дополнительными заданиями и улучшениями баланса. А в 2026 году ожидается выход продолжения под названием "Струны судьбы XI: Легенды севера".