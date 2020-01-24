Фанаты игры DOOM по всем миру ждут с нетерпение выхода последней части серии DOOM.

Игра уже доступна для предварительного заказа. В комплект будет входит набор Rip and Tear Pack, который состоит из DOOT Revenant Skin, базового уровня Cultist Base и скин Throwback Shotgun. Студия разработчиков выложила второй трейлер.Шутер от первого лица DOOM Eternal имеет как одиночный, так и многопользовательский режим. Игра разработана студией Bethesda Softworks. Официальная дата релиза 20 марта 2020 года. Игра выйдет на Пк, Sony PlayStation 4 и Microsoft Xbox One.