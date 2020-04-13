Студия M-Two работает над переизданием игры Resident Evil 4

Resident Evil 4 Remake разрабатывается студией M-Two, которая располагается в городе Осака. Команда студии состоит из бывших разработчиков Capcom и PlatinumGames.

M-Two внесла свой вклад в разработку проекта Resident Evil 3 Remake, теперь разработчик готовится взять полный проект и работать над ним. Resident Evil 4 вышла в 2005 году и является одной из самых рейтинговых игр компании Capcom.

В настоящее время выход переиздания четвертой части запланировано на 2022 год. Переиздание станет отличной сделкой между разработчиками M-Two и Capcom.