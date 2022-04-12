Subnautica 3 находится в разработке

Инди-игра на выживание - Subnautica стала хитом, когда была выпущена в 2014 году. С тех пор разработчики выпустили вторую часть, которая также стала успешной. Команда Unknown Worlds Entertainment, кажется, уже усердно работает над третьей игрой. Об этом стало известно благодаря заявлению из официального сайта разработчика. Unknown Worlds Entertainment опубликовали ряд вакансий, которые они надеются заполнить в своей студии в Калифорнии. Наряду с такими вакансиями, как инженер-график и старший технический художник, студия также ищет старшего дизайнера для создания нового проекта.

В первой игре Subnautica был довольно легкий сюжет, но сиквел, безусловно, вывел планку на новый уровень. Будет интересно посмотреть, что разработчики преподнесут нам Subnautica в 3 части и что будет дальше.
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