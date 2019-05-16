Super Mario Maker 2 кооперативная игра

Одним из главных обновлений является совместная игра. Теперь пользователи смогут разрабатывать уровни с другими игроками на одной консоли или поиграть в созданные уровни онлайн с четырьмя другими людьми.

Однако это далеко не единственное дополнение. Игра будет включать в себя ряд новых тем, включая пустыню, зиму и лес, новый ночной вариант. Появились дополнительные персонажи: Красный Йоши и Злое Солнце. Также добавили много новых настроек, переключатели, пользовательскую прокрутку уровней, сюжетный режим на одного игрока и совершенно новую музыку.

Super Mario Maker 2 выйдет на Switch 28 июня.