Surviving Mars бесплатно в магазине Epic Games Store

Epic Games Store на этой неделе предлагает бесплатную раздачу видеоигры Surviving Mars. Игра вышла в 2018 году и будет интересна поклонникам данного жанра.

Surviving Mars - это научно-фантастический симулятор градостроения, целью которого является колонизация Марса. Возводите купола и остальную инфраструктуру, исследуйте новые возможности, используйте дронов, чтобы усовершенствовать и расширять ваше поселение. Выращивайте еду, добывайте минералы или же просто расслабляйтесь в баре после тяжелой рабочей смены. Но самое главное - не давайте погибать колонистам. Что не самая простая задача на неизведанной планете.

Surviving Mars будет доступна для скачивания до 18 марта, затем ее сменит игра The Fall.