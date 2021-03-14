Surviving Mars бесплатно в магазине Epic Games Store

Epic Games Store на этой неделе предлагает бесплатную раздачу видеоигры Surviving Mars. Игра вышла в 2018 году и будет интересна поклонникам данного жанра.

Surviving Mars - это научно-фантастический симулятор градостроения, целью которого является колонизация Марса. Возводите купола и остальную инфраструктуру, исследуйте новые возможности, используйте дронов, чтобы усовершенствовать и расширять ваше поселение. Выращивайте еду, добывайте минералы или же просто расслабляйтесь в баре после тяжелой рабочей смены. Но самое главное - не давайте погибать колонистам. Что не самая простая задача на неизведанной планете.

Surviving Mars будет доступна для скачивания до 18 марта, затем ее сменит игра The Fall.

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