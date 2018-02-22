Сверхмощный Predator Orion 9000 официально представлен в России

2018-02-22, Автор - Марсель Гарипов; [105]
19 февраля в Москве состоялась презентация мощного игрового компьютера Predator Orion 9000. На данный момент это самый мощный компьютер Acer. Он способен запускать любые игры на максимальный настройках и даже работать с VR приложения в 4K разрешении.

Основные технические характеристики:


  • До четырёх видеокарт уровня AMD Radeon™ RX 580 или до 2 видеокарт уровня AMD Radeon™ RX Vega и NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti.

  • Процессор Intel® Core™ i9 7900X с 10 ядрами, 20 потоками, 64 ГБ оперативной памяти. Поддержка процессоров Intel® Core™ i9 Extreme Edition (18 ядер, 36 потоков) и 128 ГБ оперативной памяти.

  • Производительность для игр в 4К, шлемов виртуальной реальности и создания графического контента.

  • Уникальная система распределения холодных и горячих потоков IceTunnel 2.0 и система жидкостного охлаждения.

    • Внешний вид

    Orion 9000 получил дизайн соответствующий линейке Predator: чёрный корпус с агрессивными обводами и острыми углами. Боковое окно позволяет при необходимости быстро заменить внутренние комплектующие и насладиться эстетической красотой комплектующих.

    Корпус дополнительно оснащен RGB подсветкой с поддержкой 16 млн. цветов. Также Predator Orion 9000 защищен от электромагнитных помех и от излучения.

    Система охлаждения

    Для охлаждения такого серьезного железа в Predator Orion 9000 была применена система IceTunnel 2.0. Она состоит из нескольких отдельных зон в корпусе, что позволяет более эффективно справляться с охлаждением. Более того, предусмотрено отдельная система, которая следит за уровнем температуры всего компьютера и процессора в частности.

    Звук

    Для полного погружения в игровой процесс сложно обойтись без отдельной звуковой платы. В Orion 9000 установлена Creative Sound BlasterX 720°, которая помимо превосходного звука дает пользователю преимущество в виде возможности слышать шаги соперников на большом расстоянии. Также функция BlasterX Acoustic Engine Smart Volume позволяет повышать низкие звуки до слышимого уровня, а высокие понижать до умеренного.

    Цена

    Стоимость Predator Orion 9000 в максимальной комплектации составит 399 000 рублей. Его можно приобрести уже сейчас в магазинах «Ситилинк» и «М.Видео».

    Итоги

    Acer удалось выпустить мощный игровой компьютер, которого хватит на несколько лет гейминга в играх на максимальных настройках. Да, ценник не маленький. Но если попробовать сосчитать, сколько стоит аналогичная сборка, то выяснится, что разница совсем не велика. При этом вы получаете готовое решение с гарантией от производителя.

    Комментарии:
    Последние комментарии на сайте:
    Поделиться в социальных сетях:


    Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1050 Ti 4GB XLR8 Gaming OC (VCGGTX1050T4XGPB-OC)Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1050 Ti 4GB XLR8 Gaming OC (VCGGTX1050T4XGPB-OC)
    Обзор Cenmax Signature Alfa. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Cenmax Signature Alfa. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
    Обзор SteelSeries Sensei 310. Симметричная мышка с самым точным сенсоромОбзор SteelSeries Sensei 310. Симметричная мышка с самым точным сенсором
    Обзор Jinga Start. Лучший Android смартфон до 4000 рублей сезона 2018Обзор Jinga Start. Лучший Android смартфон до 4000 рублей сезона 2018
    Обзор Thermaltake View 71 Tempered Glass CA-1I7-00F1WN-00. Лучший корпус для эффектных сюорокОбзор Thermaltake View 71 Tempered Glass CA-1I7-00F1WN-00. Лучший корпус для эффектных сюорок
    Сверхмощный Predator Orion 9000 официаль...
    Сверхмощный Predator Orion 9000 официаль19 февраля в Москве состоялась презентация мощного игрового компьютера Predator Orion 9000. На данный мом...
    Предварительный обзор Raijintek Macula 1...
    Предварительный обзор Raijintek Macula 1Многие пользователи уверены, что компьютер является лишь средством запуска красивых игрушек на экран мони...
    Предварительный обзор Bid Wars. Война на...
    Предварительный обзор Bid Wars. Война наЯ уже не раз говорил, что современные игровые продукты для мобильной платформы не вызывают радости и счас...
    Candy Hoover Group подвела итоги 2017 го...
    Candy Hoover Group подвела итоги 2017 го16 февраля в Москве состоялась пресс-конференция Candy Hoover Group, на которой были подведены итоги прош...
    Предварительный обзор Corsair K63 Wirele...
    Предварительный обзор Corsair K63 WireleБуквально несколько недель назад мы говорили о том, что мембранные клавиатуры ушли далеко вперед в сравне...
    Обзор Cash Inc. Заработаем виртуальные м...
    Обзор Cash Inc. Заработаем виртуальные мЯ могу смело сказать, что разработчики большинства мобильных продуктов не делают ничего, чтобы пользовате...
    Предварительный обзор HP EliteDisplay Z2...
    Предварительный обзор HP EliteDisplay Z2Современный рынок мониторов постепенно меняется в сторону 4К и этот формат уже стал более-менее доступным...
    Обзор Secret of Mana. Ремейк, который ст...
    Обзор Secret of Mana. Ремейк, который стСтоит сказать, что ремастеред Secret of Mana будет интересен в первую очередь тем пользователям, которые ...
    Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная з...
    Обзор Skyway Energy Fast. Беспроводная зБеспроводные зарядные устройства постепенно набирают высокую популярность среди пользователей флагманских...
    Обзор Armored Warfare: Проект Армата. Ка...
    Обзор Armored Warfare: Проект Армата. КаИгра Armored Warfare: Проект Армата вышла в свет относительно недавно - мы писали обзор где-то в 2015 год...
    Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это ...
    Обзор Cablexpert CC-USB2-AMLM31-1M. Это Я обратил внимание на кабель Cablexpert CC-USB2-AMLM3-1M исключительно потому, что там в комплекте был пе...
    Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3...
    Предварительный обзор Gigabyte Aorus AC3Большинство производителей компьютерного железа стали выпускать свои брендрованные компьютерные корпуса. ...
    МегаОбзор
    МегаОбзор
    MegaObzor в социальных сетях:
    Яндекс.Метрика
    2006-2018 © MegaObzor