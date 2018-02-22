Сверхмощный Predator Orion 9000 официально представлен в России

19 февраля в Москве состоялась презентация мощного игрового компьютера Predator Orion 9000. На данный момент это самый мощный компьютер Acer. Он способен запускать любые игры на максимальный настройках и даже работать с VR приложения в 4K разрешении.

Основные технические характеристики:

До четырёх видеокарт уровня AMD Radeon™ RX 580 или до 2 видеокарт уровня AMD Radeon™ RX Vega и NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Ti.

Процессор Intel® Core™ i9 7900X с 10 ядрами, 20 потоками, 64 ГБ оперативной памяти. Поддержка процессоров Intel® Core™ i9 Extreme Edition (18 ядер, 36 потоков) и 128 ГБ оперативной памяти.

Производительность для игр в 4К, шлемов виртуальной реальности и создания графического контента.

Уникальная система распределения холодных и горячих потоков IceTunnel 2.0 и система жидкостного охлаждения.

Внешний вид

Orion 9000 получил дизайн соответствующий линейке Predator: чёрный корпус с агрессивными обводами и острыми углами. Боковое окно позволяет при необходимости быстро заменить внутренние комплектующие и насладиться эстетической красотой комплектующих.

Корпус дополнительно оснащен RGB подсветкой с поддержкой 16 млн. цветов. Также Predator Orion 9000 защищен от электромагнитных помех и от излучения.

Система охлаждения

Для охлаждения такого серьезного железа в Predator Orion 9000 была применена система IceTunnel 2.0. Она состоит из нескольких отдельных зон в корпусе, что позволяет более эффективно справляться с охлаждением. Более того, предусмотрено отдельная система, которая следит за уровнем температуры всего компьютера и процессора в частности.

Звук

Для полного погружения в игровой процесс сложно обойтись без отдельной звуковой платы. В Orion 9000 установлена Creative Sound BlasterX 720°, которая помимо превосходного звука дает пользователю преимущество в виде возможности слышать шаги соперников на большом расстоянии. Также функция BlasterX Acoustic Engine Smart Volume позволяет повышать низкие звуки до слышимого уровня, а высокие понижать до умеренного.

Цена

Стоимость Predator Orion 9000 в максимальной комплектации составит 399 000 рублей. Его можно приобрести уже сейчас в магазинах «Ситилинк» и «М.Видео».

Итоги

Acer удалось выпустить мощный игровой компьютер, которого хватит на несколько лет гейминга в играх на максимальных настройках. Да, ценник не маленький. Но если попробовать сосчитать, сколько стоит аналогичная сборка, то выяснится, что разница совсем не велика. При этом вы получаете готовое решение с гарантией от производителя.