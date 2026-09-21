TECNO присоединилась к социальной инициативе в Международный день осведомленности о болезни Альцгеймера

В Международный день осведомленности о болезни Альцгеймера, который отмечается 21 сентября, компания TECNO, выпускающая смартфоны и умные гаджеты, присоединилась к социальной инициативе организаций «Деменция.net» и Realweb. Эти организации собрали реальные биографии людей, столкнувшихся с деменцией, чтобы зафиксировать их вклад и показать его обществу. Со своей стороны, TECNO предоставила устройства модели CAMON 50 и разработала особые руководства для участников проекта и их родственников. Сейчас в мире насчитывается свыше 57 миллионов человек, живущих с деменцией, при этом ежегодно фиксируется около 10 миллионов новых случаев. В России, по приблизительным оценкам, таких людей около двух миллионов.

Двадцать первого сентября традиционно проходит Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Именно в эту дату «Деменция.net» ежегодно запускает кампанию, цель которой — привлечь внимание к недугу, развеять мифы вокруг него и рассказать о способах поддержки пациентов и их близких. В рамках данной инициативы «Деменция.net» совместно с Realweb собрала множество подобных повествований и оформила их в онлайн-архив. Там можно ознакомиться с историями людей с деменцией, узнать об их значимых и незначительных свершениях, которые в сумме составляют неповторимый путь каждой личности. Все герои кампании — настоящие пациенты: специально для них была организована фотосъемка в безопасной и удобной обстановке. Любой человек также имеет возможность добавить рассказ о своем близком — поведать, что тот сделал для семьи, друзей, коллег или социума, а также перечислить средства в поддержку людей с деменцией, которым помогает данный проект.

В рамках сотрудничества TECNO вручила смартфоны CAMON 50 участникам «Деменция.net», чтобы те могли поддерживать контакт с родными и ощущать больше независимости в быту. Помимо самих аппаратов, бренд подготовил специальные памятки для пациентов и их близких: в них описано, какие возможности устройства особенно актуальны при деменции и как адаптировать их к различным бытовым обстоятельствам. Например, объясняется, как с помощью встроенного бесплатного ИИ выстроить ежедневный режим человека или оградить его от нежелательных звонков. Также к комплекту прилагаются наклейки для важных напоминаний, например: «Не забудь взять телефон, если выходишь из дома».