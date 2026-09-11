В 14 городах России запущены сети 5G

В России стартовала коммерческая эксплуатация сетей связи пятого поколения. На начальном этапе сервисы 5G стали доступны в шестнадцати городах, а порядка десяти миллионов человек получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом нового стандарта. Предоставлять услуги на базе 5G будут операторы так называемой «большой четвёрки». Развёртывание технологии в стране предполагает планомерное расширение зоны действия. Уже прорабатывается вопрос о включении 5G ещё в пятидесяти населённых пунктах до конца 2026 года. Сначала сеть будет функционировать на частотах LTE, выделенных операторам ранее. Благодаря этому пропускная способность сетей в ближайшие годы должна вырасти на двадцать-двадцать пять процентов. Кроме того, операторам были предоставлены дополнительные полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в одинаковом объёме и без взимания платы. Такой шаг позволяет поддерживать конкуренцию между игроками рынка на высоком уровне и обеспечивать доступность тарифов для абонентов.

  • В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора
  • В Новосибирске и Казани — «Мегафон» и МТС
  • В Самаре — «Билайн» и «Мегафон»
  • В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон»
  • В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2
  • В Уфе — МТС
  • В Ярославле — «Билайн»
В 14 городах России запущены сети 5G…
В России стартовала коммерческая эксплуатация сетей связи пятого поколения. На начальном этапе сервисы 5G…
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