В 14 городах России запущены сети 5G

В России стартовала коммерческая эксплуатация сетей связи пятого поколения. На начальном этапе сервисы 5G стали доступны в шестнадцати городах, а порядка десяти миллионов человек получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом нового стандарта. Предоставлять услуги на базе 5G будут операторы так называемой «большой четвёрки». Развёртывание технологии в стране предполагает планомерное расширение зоны действия. Уже прорабатывается вопрос о включении 5G ещё в пятидесяти населённых пунктах до конца 2026 года. Сначала сеть будет функционировать на частотах LTE, выделенных операторам ранее. Благодаря этому пропускная способность сетей в ближайшие годы должна вырасти на двадцать-двадцать пять процентов. Кроме того, операторам были предоставлены дополнительные полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в одинаковом объёме и без взимания платы. Такой шаг позволяет поддерживать конкуренцию между игроками рынка на высоком уровне и обеспечивать доступность тарифов для абонентов.