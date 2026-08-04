Третьяковская галерея покажет эволюцию пейзажной фотографии

Государственная Третьяковская галерея готовит выставку «Природа фотографии», посвященную развитию пейзажной съемки с конца XIX века до наших дней. В экспозицию войдут около 130 произведений более 30 авторов, многие из которых будут представлены публике впервые. Даты проведения проекта пока уточняются.

Выставка разместится в залах 80–82 на Крымском Валу. Посетители увидят работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина, Игоря Грабаря, Николая Андреева, Александра Родченко, Вадима Ковригина, Анатолия Ерина и Николая Кулебякина. Проект покажет, как пейзажная фотография прошла путь от следования живописным традициям до самостоятельного художественного языка.

Отдельные разделы посвятят документальной съемке, пикториализму, конструктивизму и фиксации художественных практик. В экспозицию также включат снимки перформансов группы «Коллективные действия», работы Франциско Инфанте и произведения лэнд-арта Николая Полисского. Дополнят выставку работы победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.

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