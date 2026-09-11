Оператор Т2 начал коммерческую эксплуатацию сетей 5G

T2 объявил о старте коммерческой эксплуатации сетей 5G сразу в семи российских городах с населением свыше миллиона человек. Оператор развернул по-настоящему работающую инфраструктуру пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. Новая технология стала доступна для более чем 45 миллионов жителей указанных населенных пунктов. По сравнению с LTE этот стандарт обеспечивает ощутимое повышение скорости передачи данных и заметно меняет пользовательский опыт в лучшую сторону. Возможность коммерческого запуска 5G для массовой аудитории появилась благодаря тому, что регулятор разработал и утвердил режим технологической нейтральности, который разрешает применять уже выделенные частотные диапазоны для новых технологий.

На протяжении 2025–2026 годов компания Т2 вела активные испытания 5G в миллионниках: проверялась численность потенциальных абонентов, оценивалась работа операторского оборудования, а также изучалась поддержка стандарта со стороны пользовательских устройств. Результаты этих тестов стали отправной точкой для одновременного включения полноценной сети пятого поколения в ключевых городах страны, полностью отвечающей всем техническим требованиям. Следующий этап подразумевает развертывание инфраструктуры 5G в новом спектре частот 4,63–4,99 ГГц, что согласовано с решениями Государственной комиссии по радиочастотам и обсуждено с представителями рынка. На этом этапе планируется поэтапное покрытие 5G всех основных мест массового скопления людей в каждом городе-миллионнике, причем завершение этих работ намечено до конца 2031 года. Кроме того, Т2 собирается внедрять решения на базе нового стандарта для корпоративных клиентов и в рамках проектов государственно-частного партнерства.