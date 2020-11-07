Take-Two Interactive ведет переговоры о покупке компании Codemasters

Take-Two Interactive планирует приобрести компанию Codemasters за 740 миллионов фунтов стерлингов (973 миллиона 655 тысяч долларов). Стоить отметить, что это не предложение, а обсуждение двух сторон о возможной сделки. Codemasters сообщила об этом в одном из заявлений: "Codemasters получил необязательное предложение от Take-Two Interactive Software о приобретении всего выпущенного акционерного капитала Codemasters".

Такие новости могут вызвать интерес других компаний, например Tencent, Electronic Arts, Activision и даже Sony. На данный момент, Codemasters является самой успешной студией среди гоночных симуляторов.
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