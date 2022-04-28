Team Liquid и Alienware запускают обучающую программу The Pro Lab для киберспортсменов

Киберспортивная организация Team Liquid и Alienware запускают революционную глобальную обучающую программу The Pro Lab. Эта инициатива направлена ​​на количественную оценку и анализ основных когнитивных навыков, которые определяют успешного киберспортсмена, трансформируя опыт профессиональных тренировок и создавая новые общеотраслевые практики.

Pro Lab — это первое в своем роде тренировочное пространство, основанное на киберспортивной науке.

Pro Lab оснащена новейшим оборудованием Alienware и Dell Technologies. Некоторые из отмеченных наградами и лучших в своем классе технологий включают в себя: изогнутые игровые мониторы Alienware Aurora R13 и Alienware 34 QD-OLED, рабочая станция Dell Precision 7920, сервер Dell PowerEdge R740xd2 для максимального увеличения времени безотказной работы для рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных и многое другое.

Лаборатория Pro Lab будет интегрирована в более крупные учебные центры Alienware в Утрехте, Нидерланды, и Санта-Монике, Калифорния.

Стоит отметить, что Alienware поддерживает более 110 спортсменов Team Liquid и более 120 сотрудников службы поддержки на пяти континентах, предоставляя передовые игровые ПК, мониторы, гарнитуры, периферийные устройства и множество решений Dell Technologies, предоставляя технические возможности, необходимые для работы на самом высоком уровне.