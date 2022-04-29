Team Liquid и Alienware запускают революционную глобальную обучающую программу The Pro Lab

Team Liquid и давний партнер Alienware запускают революционную глобальную обучающую программу The Pro Lab. Эта инициатива направлена ​​на количественную оценку и анализ основных когнитивных навыков, которые определяют успешного киберспортсмена, трансформируя опыт профессиональных тренировок и создавая новые общеотраслевые практики. До сих пор профессиональные киберспортивные тренировки основывались на разрозненных игровых данных и рудиментарных KPI. Team Liquid и Alienware увидели в этом возможность разработать подход, основанный на количественных данных, не зависящих от игры, с упором на когнитивные навыки, синонимичные пиковым конкурентным результатам, такие как навыки предвидения, разделенное внимание, эмоциональная регуляция, автоматизм и многое другое. Pro Lab — это первое в своем роде тренировочное пространство, основанное на киберспортивной науке.

Team Liquid и Alienware намерены в конечном итоге опубликовать результаты, чтобы демократизировать данные и идеи, поощряя внедрение новых передовых практик в масштабах всей отрасли. Партнеры также планируют сделать Pro Lab доступной для избранных студентов и академических учреждений для проведения дополнительных исследований с целью дальнейшего совершенствования протоколов обучения. «Team Liquid всегда стремилась ставить своих игроков на первое место», — говорит Стив Архансет, со-генеральный директор и совладелец Team Liquid. «Лаборатория Pro в партнерстве с Alienware — это следующий этап в этой эволюции. Наша главная цель — работать более разумно, чтобы предоставить нашим игрокам ресурсы, чтобы узнать о себе, своих привычках, своих сильных сторонах и областях для улучшения, чтобы мы могли продолжать расти и конкурировать на самом высоком уровне».

Pro Lab оснащена новейшим оборудованием Alienware и Dell Technologies. Некоторые из отмеченных наградами и лучших в своем классе технологий включают в себя:
  • Изогнутые игровые мониторы Alienware Aurora R13 и Alienware 34 QD-OLED.
  • Специально сконфигурированная рабочая станция Dell Precision 7920, обрабатывающая большие объемы отчетов в режиме реального времени в приложениях искусственного интеллекта и одновременно питающая 6 игровых мониторов Alienware 25.
  • Сервер Dell PowerEdge R740xd2 для максимального увеличения времени безотказной работы для рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных.
  • Ученые и аналитики Team Liquid будут использовать эти высокопроизводительные системы для запуска программного обеспечения NeurOlympics от BrainsFirst, устанавливая первичный базовый уровень для каждого спортсмена.

Чтобы определить критические области роста для конкурентоспособных команд Team Liquid, основное когнитивное тестирование будет разделено на четыре основные категории: внимание, память, контроль и ожидание. Оттуда эта экосистема технологий тестирования позволит команде ThePro Lab собирать и анализировать ценные данные, менять подход к обучению там, где это необходимо, и в конечном итоге помогать игрокам оптимизировать свою производительность с помощью этой научной программы тестирования, исследований и обучения.

Благодаря комплексному использованию аппаратного обеспечения Alienware и Dell Technologies, программного обеспечения BrainsFirst и поддержке богатого опыта aXiomatic Gaming в области спортивных достижений эта комплексная программа позволит раскрыть фундаментальные идеи, которые будут способствовать развитию киберспортивных тренировок следующего поколения.

Вышло обновление Horizon Forbidden West 1.12…
Вышло обновление Horizon Forbidden West 1.12Компания Guerrilla Games выпустила обновление 1.12 Horizon Forbidden West для PS5 и PS4, содержащее множе…
Scarlet Nexus продана в количестве 1 миллиона копий…
Scarlet Nexus продана в количестве 1 миллиона копийBandai Namco - японский издатель сообщил, что игра достигла 2 миллионов игроков по всему миру и было прод…
Ubisoft Scalar обещает значительно расширить и улучшить смод…
Ubisoft Scalar обещает значительно расширить и улучшить смодНа GDC 2022 Ubisoft представила новый производственный инструмент под названием Ubisoft Scalar. Инициатив…
Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play с…
Angry Birds Classic возвращается в App Store и Google Play сRovio выпустила ремейк классической версии игры Angry Birds 2012 года. Angry Birds теперь доступна в App …
Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр …
Activision Blizzard предоставляет тысячам тестировщиков игр Activision Blizzard только что объявила, что все временные и нештатные сотрудники подразделений Activisio…
Ремейк Dead Space перенесен на 2023 год…
Ремейк Dead Space перенесен на 2023 годВ прошлом году EA объявила, что новый римейк Dead Space на базе Frostbite находится в разработке в Motive…
Игры PlayStation Now, представленные в феврале 2022 года, вк…
Игры PlayStation Now, представленные в феврале 2022 года, вкSony подтвердила, какие игры поступят в подписку PlayStation Now в феврале 2022 года. Среди них будут пре…
Steelrising перенесена на 8 сентября 2022 года…
Steelrising перенесена на 8 сентября 2022 годаИгра Steelrising была отложена с июня на 8 сентября, как сообщила французская команда Spiders, известная …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor