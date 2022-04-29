Team Liquid и Alienware запускают революционную глобальную обучающую программу The Pro Lab

Team Liquid и Alienware намерены в конечном итоге опубликовать результаты, чтобы демократизировать данные и идеи, поощряя внедрение новых передовых практик в масштабах всей отрасли. Партнеры также планируют сделать Pro Lab доступной для избранных студентов и академических учреждений для проведения дополнительных исследований с целью дальнейшего совершенствования протоколов обучения. «Team Liquid всегда стремилась ставить своих игроков на первое место», — говорит Стив Архансет, со-генеральный директор и совладелец Team Liquid. «Лаборатория Pro в партнерстве с Alienware — это следующий этап в этой эволюции. Наша главная цель — работать более разумно, чтобы предоставить нашим игрокам ресурсы, чтобы узнать о себе, своих привычках, своих сильных сторонах и областях для улучшения, чтобы мы могли продолжать расти и конкурировать на самом высоком уровне».
Pro Lab оснащена новейшим оборудованием Alienware и Dell Technologies. Некоторые из отмеченных наградами и лучших в своем классе технологий включают в себя:
Чтобы определить критические области роста для конкурентоспособных команд Team Liquid, основное когнитивное тестирование будет разделено на четыре основные категории: внимание, память, контроль и ожидание. Оттуда эта экосистема технологий тестирования позволит команде ThePro Lab собирать и анализировать ценные данные, менять подход к обучению там, где это необходимо, и в конечном итоге помогать игрокам оптимизировать свою производительность с помощью этой научной программы тестирования, исследований и обучения.
Благодаря комплексному использованию аппаратного обеспечения Alienware и Dell Technologies, программного обеспечения BrainsFirst и поддержке богатого опыта aXiomatic Gaming в области спортивных достижений эта комплексная программа позволит раскрыть фундаментальные идеи, которые будут способствовать развитию киберспортивных тренировок следующего поколения.