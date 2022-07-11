Технология NVIDIA DLSS доступна более чем в 200 играх

Но стоит отметить, что DLSS является лучше, если учесть количество выпущенных совместимых игр и приложений. Согласно статистике, более 200 игр могут использовать DLSS для значительного повышения производительности. DLSS от NVIDIA также будет доступен в будущих играх, таких как Warhammer 40,000: Darktide, Steelrising и A Plague Tale: Requiem.
В этом месяце Loopmancer, Hell Pie и другие игры также получат поддержку DLSS, что позволит таким картам, как RTX 3060 и RTX 3070 достигать высокой частоты кадров даже в разрешении 4K с включенными отражениями и с трассировкой лучей.