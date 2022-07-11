Технология NVIDIA DLSS доступна более чем в 200 играх

В прошлом году AMD представила технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) это долгожданный ответ на технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) от NVIDIA. На данный момент есть информация, что более 110 игр поддерживают технологию масштабирования FidelityFX Super Resolution. Компания AMD достигла такого уровня поддержки относительно быстро.

Но стоит отметить, что DLSS является лучше, если учесть количество выпущенных совместимых игр и приложений. Согласно статистике, более 200 игр могут использовать DLSS для значительного повышения производительности. DLSS от NVIDIA также будет доступен в будущих играх, таких как Warhammer 40,000: Darktide, Steelrising и A Plague Tale: Requiem.

В этом месяце Loopmancer, Hell Pie и другие игры также получат поддержку DLSS, что позволит таким картам, как RTX 3060 и RTX 3070 достигать высокой частоты кадров даже в разрешении 4K с включенными отражениями и с трассировкой лучей.