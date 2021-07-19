Tencent купила разработчиков Hitman за 1,27 миллиарда долларов

Китайская компания Tencent собирается приобрести Sumo Group, британского разработчика с 14 студиями по всему миру, за 1,27 миллиарда долларов. У Tencent уже была миноритарная доля в Sumo и до этого, но, видимо, медиамагнату очень хочется расширить свой портфель игровых студий чем-то более интересным и крупным. Приобретения Tencent за последнее время действительно внушительные — гигант рынка в буквальном смысле скупает всё, до чего у него дотягиваются руки. В прошлом году она купила 31 игровую компанию, чтобы добавить их к инвестициям в Ubisoft, Activision Blizzard, Riot и Epic Games.

Это крупнейшая в мире игровая компания (и вторая по величине технологическая компания Китая), которая становится больше почти каждую неделю. Sumo, пожалуй, наиболее известна своими давними отношениями с Sega, результатом которых стала классная работа студии: Outrun 2006 Coast 2 Coast была весьма успешной в продаже. Последним релизом студии была довольно неплохая игра Hood: Outlaws & Legends, она также создала серию Sonic & Sega All-Stars Racing, разработала несколько достойных дополнительных продуктов для LittleBigPlanet и выполнил работу по найму над огромным количеством серий, включая Hitman, Forza Horizon и Crackdown. Вероятно, работать компания будет в том же направлении, просто теперь прибыль от продаж игр будет идти не в саму студию, а в карман китайского гиганта, которая будет покупать все больше студий по всему миру в обозримом будущем.
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