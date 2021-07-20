Tencent приобретает британского разработчика игр SUMO Group за 1,27 миллиарда долларов

Китайская холдинговая компания Tencent объявила о приобретении SUMO Group. Согласно условиям сделки, SUMO Group перешла в руки Tencent за 1,27 миллиарда долларов, вместе с дочерними компаниями (14 студий в 5 странах), одной из такой является SUMO Digital. Tencent владеет на 100% студией Riot Games, на 40% Epic Games, а также много инвестирует в различные игровые проекты. Кроме того, компания принимает участие в создании фильмов на основе игр: Venom, World of Warcraft и другие.

SUMO Group - это британский разработчик игр, известный разработкой таких игр, как Crackdown 3, Sackboy: A Big Adventure, Team Sonic Racing и нового проекта Hood: Outlaws & Legends. Представители SUMO Group очень рады получить возможность работать с Tencent. Надеемся, что в ближайшее время появятся новые интересные игровые проекты.