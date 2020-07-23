The Division 2 Update 10.1 новое обновление исправляет известные ошибки

Ubisoft выпустила новое обновление для игры The Division 2. Update 10.1 будет доступен на всех платформах и включает в себя многочисленные исправления ошибок связанных с оружием, снаряжением и навыками. Новый патч добавляет недостающее аудио и субтитры для предметов Keener's Legacy.

Изменена максимальная емкость патронов для винтовки с 280 до 420. Изменены PvP модификаторы оружия, исправлены ошибки связанные с бомбами. Запечатанные тайники также были обновлены. Сила предметов из Clan Cache была увеличена до уровня Legendary Tier, а у предметов из Legendary Tier увеличена мощность всех предметов. Другие примечания к обновлению можно найти на официальном сайте игры.