The Division 2 получила новое обновление

Расширение The Division 2 "Warlords of New York" вернет вас в Нью-Йорк. В обновлении будет множество изменений, в том числе новые предметы, снаряжения и новый игровой процесс. Добавлена карта Нижний Манхэттен.

Максимальный уровень 40. Добавлены новые миссии и дополнительные задания, которые связаны друг с другом. Главная задача состоит в том, чтобы остановить Аарона Кинера. Он держит под контролем Нижний Манхэттен, с четырьмя лейтенантами, которые охраняют территорию.

Выход расширения намечен на 3 марта 2020 года.