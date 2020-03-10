The Persistence VR игра на выживание появится на консолях этим летом

Разработчиком игры выступила компания Firesprite Games. Игра дебютирует этим летом на таких платформах, как PlayStation 4, ПК (с поддержкой VR-гарнитуры), Nintendo Switch и Xbox One.

Игра представляет собой игру на выживание. Действие происходит в будущем, 2521 году. Вашему клону предстоить выжить на космическом корабле наводненный зараженными монстрами. Выжить и вернуться на Землю. На ваш выбор есть большой арсенал оружия, боеприпасов, снаряжения и много другое. Разгадывайте головоломки и уничтожайте монстров.

Игра поддерживает VR гарнитуру. Визуальное и музыкальное сопровождение на высоком уровне.