The Suicide of Rachel Foster порадовала сюжетом

Для фанатов увлекательных историй, которые хотят получить удовольствие от сложного и неоднозначного сюжета, была выпущена игра The Suicide of Rachel Foster, которая позволит попробовать себя в роли некого детектива, который расследует исчезновение девушки. Для этого мы отправляемся в горный отель, где будем искать улики, сопоставлять факты и всё в таком духе. Игровой процесс не насыщен какими-то активными действиями или перестрелками, но вот сюжет увлекает с первой же секунды и приносит море положительных эмоций. Разработчики явно потрудились, чтоы у геймера была возможность с комфортом изучать локации, персонажей и их мотивы, а если вы еще и любите данный жанр, то обязательно отправляйтесь в Steam за покупкой новинки.