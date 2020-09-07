The Witcher 3: Wild Hunt получит бесплатное графическое обновление для новых консолей

Разработчик CD Projekt Red объявил, что игра The Witcher 3: Wild Hunt будет обновлен для консолей следующего поколения. Те, кто уже владеет игрой на PlayStation 4 и Xbox One, получат обновленную версию бесплатно.

Версия игры следующего поколения может похвастаться рядом визуальных и технических улучшений, включая трассировку лучей и более быстрое время загрузки. Эти улучшения будут применены ко всей основной игре, как к расширениям, так и ко всему дополнительному контенту. Игра также будет доступна отдельно для покупки на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.
Комментарии и отзывы The Witcher 3: Wild Hun
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