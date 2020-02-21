The Witcher 3 зaрaбoтaл в Steam бoльшe $50 миллиoнoв

Ведьмак 3 является одной из лучших игр, когда-либо созданных, и благодаря телевизионному шоу Netflix его популярность в последнее время возросла.

В последнем твите CD Projekt Red рассказал, что с 1 октября 2018 года The Witcher 3 заработал более 50 миллионов долларов на платформе Steam.

Согласно данным Steam Chart Analytics, среднее число игроков в январе превысило 48 000, что является вторым по величине показателем после 51 000 при запуске в мае 2015 года. Также пиковое количество игроков, превысило 103 000 в прошлом месяце.