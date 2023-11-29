The Witcher 4 уже находится в стадии разработки

Несколько часов назад появилась информация о том, что дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышло в релиз, так что теперь основная часть сотрудников CD Projekt RED перешла работать над The Witcher 4. Эту информацию инсайдеры получили со слайда, опубликованного вчера во время отчёта компании о прибыли за 2023 год. Вскоре после этого информационное издание Lega Nerd опубликовал интервью с режиссером игры The Witcher 4 Себастьяном Калембой, который поделился несколькими важными деталями нового проекта. Он заявил, что компания планирует двигаться по тому же пути, но при этом никто не планирует создавать одну и ту же игру.

У компании в данной вселенной есть некоторые элементы лора, которые необходимо сохранить, плюс игра останется в том же жанре, так что выходить за рамки экшен-RPG компания не планирует, но при этом студии нужны инновации. Также представитель компании отметил, что The Witcher 4 выйдет через несколько лет, то есть в 2025-2026 годах, а значит, с релиза предыдущей части серии пройдёт очень много времени и компания не может ориентироваться только на тех игроках, которые ранее играли во все три части и точно купят четвёртую. Студия понимает, что ей нужно привлечь и новых игроков, которые не играли в предыдущие три игры, так что сюжет, вероятно, будет создан с нуля, чтобы новичкам тоже было понятно что происходит на экране. При этом никаких деталей о новом проекта разработчик не представил, что вполне понятно — игра, вероятно, ещё на очень ранней стадии разработки.
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