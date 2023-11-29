The Witcher 4 уже находится в стадии разработки

У компании в данной вселенной есть некоторые элементы лора, которые необходимо сохранить, плюс игра останется в том же жанре, так что выходить за рамки экшен-RPG компания не планирует, но при этом студии нужны инновации. Также представитель компании отметил, что The Witcher 4 выйдет через несколько лет, то есть в 2025-2026 годах, а значит, с релиза предыдущей части серии пройдёт очень много времени и компания не может ориентироваться только на тех игроках, которые ранее играли во все три части и точно купят четвёртую. Студия понимает, что ей нужно привлечь и новых игроков, которые не играли в предыдущие три игры, так что сюжет, вероятно, будет создан с нуля, чтобы новичкам тоже было понятно что происходит на экране. При этом никаких деталей о новом проекта разработчик не представил, что вполне понятно — игра, вероятно, ещё на очень ранней стадии разработки.