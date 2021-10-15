TikTok совместно с Virtus.pro и Team Spirit запустили конкурс

Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok все больше становится популярной среди поклонников гейминга. Поэтому в этом сезоне вместе с Virtus.pro, Team Spirit и Maincast и при поддержке Sports.ru проводит свой первый крупный киберспортивный проект в Восточной Европе. Проект посвящен международному турниру The International, и прямо сейчас по хештегу #киберспортвтикток пользователи делятся самыми запоминающимися моментами текущего и предыдущих сезонов, а также борются за победу любимых команд в кибер-челлендже. Победит та команда, которая наберет больше просмотров – Team Spirit или Virtus.pro. Это станет известно уже 17 октября.

Поучаствовать в челлендже и выиграть топовые призы может каждый: достаточно определиться с командой, за которую вы болеете, и выкладывать тематические ролики с хештегами #teamspirit или #virtuspro. Авторы лучших видео выиграют подарки от команд, а количество просмотров видео по соответствующему тегу будут помогать командам прокачивать их виртуальные башни на странице соревнования в TikTok.

А по хештегу #киберспортвтикток можно делиться шутками, мемами, крутыми хайлайтами и впечатлениями от просмотра турнира с миллионами пользователей платформы.

«К сожалению, главное событие в мире Dota 2 – The International – проходит в этом году без зрителей на трибунах из-за пандемии. Но благодаря нашему совместному челленджу с TikTok мы сможем передать атмосферу турнира и погрузить в нее фанатов игры. Видеоформаты TikTok идеально подходят для освещения игровых событий и механик, а для игроделов это в первую очередь площадка для привлечения новых пользователей», – Валерия Воронова, Медиа директор Maincast.

«Мы завели аккаунт в TikTok больше года назад и уже понимали, что платформа стремительно набирает популярность, в том числе и среди фанатов киберспорта. TikTok очень хорошо чувствует потребности своих пользователей и задает тренды. Неудивительно, что в честь главного события Dota 2, юбилейному The International, коллегам пришла мысль сделать что-то увлекательное для киберспортивной аудитории. Мы ждали TI10 два года и с радостью приняли предложение поучаствовать в проекте, чтобы порадовать своих болельщиков еще большим количеством контента. Мы видим огромную поддержку наших фанатов, которая для нас невероятно важна и дает стимул нашим игрокам показывать красивую игру», – Екатерина Кузнецова, SMM Lead Virtus.pro.

«На данный момент TikTok – одна из самых актуальных платформ в интернете. Уверен, много поклонников Team Spirit уже представлены там, да и в целом аудитория очень интересна. Мы знаем, какой контент хотим делать и верим, что он будет цениться. И мы, и Virtus.pro представляем СНГ-регион на крупнейшем турнире в киберспорте, и каждый хочет выступить как можно лучше – будь то спортивные результаты или медиапространство. К тому же, так как мы ранее не были представлены в TikTok, данный челлендж также поможет нам правильно «зайти» на платформу. Сейчас, как никогда раньше, широкой аудитории интересен короткий, креативный и информативный контент. Поклонники гейминга и киберспорта – не исключение. Мне кажется, нам есть, что показать в таком формате, поэтому мы рады нашему присутствию в TikTok», – Константин Мачаидзе, бренд директор Team Spirit.
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