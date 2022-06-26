Tiny Tina's Wonderlands получает поддержку технологии FSR 2.0 на ПК

Последнее обновление Tiny Tina's Wonderlands (версия 1.0.4.0A) добавило поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 в игру на ПК. Игра также получила новый DLC под названием Molten Mirrors по цене 9,99 долларов. В игру добавлен новый уровень снаряжения Хаоса: Вознесенный, максимальный предел камеры хаоса увеличен с 35 до 50. В Chaos Chamber добавлен новый тип бега: Boss Run и многое другое.

Вас ждёт легендарное приключение, полное фантазии, чудес и мощных пушек. Создайте мультиклассового героя и отправляйтесь грабить, стрелять, рубить и колдовать. Ваша задача — остановить деспотичного Повелителя драконов.

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