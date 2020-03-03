Тизер-трейлер игры Halo: Combat Evolved

Тизер-трейлер компьютерной игры Halo: Combat Evolved говорит нам о том, что игра скоро появится на ПК. Разработчики подвели итоги бета-тестирования.

Halo: Combat Evolved прошел обширное бета-тестирование на ПК. В тестировании приняли участие более 100 тысяч человек. Игра получила положительные отзывы от тестеров. Бета-тест предлагал режим компании и многопользовательский режим игры. Тизер-трейлер говорит нам о том, что разработчики готовы выпустить проект Halo: Combat Evolved в ближайшее время. Изначально разработчики говорил что игра выйдет в начале 2020 года, но тестирование затянулось.

После выхода Halo: Combat Evolved последуют новости о Halo 2: Anniversary.