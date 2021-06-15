Tom Clancy's Rainbow Six Extraction дебютирует 16 сентября

Ubisoft объявила о выпуске новой игры франшизы Rainbow Six - Tom Clancy's Rainbow Six Extraction.

Соберите свою элитную команду из операторов Rainbow Six, чтобы начать вторжение в непредсказуемые зоны сдерживания и противостоять развивающейся угрозе пришельцев. Объединитесь и поставьте все на кон, сражаясь с этим неизвестным врагом. Игрокам доступен выбор из 18 операторов Rainbow Six. В игре будет доступно 12 карт с уникальным дизайном.

Игра Tom Clancy's Rainbow Six Extraction дебютирует по всему миру 16 сентября с кроссплатформенной поддержкой. Платформы: Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Amazon Luna, Google Stadia и на ПК (через Ubisoft Store и Epic Games Store).

Комментарии и отзывы Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
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