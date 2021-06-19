Tom Clancy's Rainbow Six Siege получает поддержку NVIDIA DLSS

Шутер Tom Clancy's Rainbow Six Siege является одним из самых популярных онлайн-шутеров, на данный момент в нее играют более 70 миллионов по всему миру. Спустя некоторое время, игра получила поддержку технологии NVIDIA DLSS, обеспечивающую прирост производительности до 50% при разрешении 4K.

Владельцы видеокарт GeForce RTX получат незабываемые ощущения и игровой процесс с минимальной задержкой.

Комментарии и отзывы NVIDIA DLSS
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