Top Clans 2021 представляет: Dota2 в России

Компания NetEase, один из ведущих китайских разработчиков и издателей, с гордостью подтверждает, что в ответ на продемонстрированный в 2021 и 2020 годах российскими поклонниками Dota2 энтузиазм, киберспортивный турнир Top Clans объединяется с российскими звездами Dota2 в TikTok, чтобы приблизить российскую аудиторию к эпицентру событий. Смотрите гранд-финалы и наслаждайтесь противостоянием лучших команд, среди которых Crocodile (Китай), UD Vessuwan и Toy Story (Филиппины), Meow Meow (Пакистан), MVG (Таиланд), TEAM MYSTERY (Малайзия), Army Geniuses (Индонезия) и Kaeru Pro (Япония).

Top Clans 2021 – киберспортивный турнир, охватывающий несколько дисциплин, который ежегодно проводится в Азии и стремится поддерживать энтузиазм геймеров несмотря на пандемию. Наконец-то летний сезон Top Clans подходит к этапу гранд-финалов. В нынешнем году организаторы турнира решили исповедовать более массовый подход: во второй раз в число дисциплин вошла Dota2, а участие стало доступно для большего количества азиатских стран, в том числе для Японии, Монголии и Пакистана.

Игроки воодушевлены как никогда, ведь Top Clans объединил силы со многими популярными организаторами турниров, например, TNC, Epulze, Moon studio, StreamGaming и Mildom. Top Clans – состязание любительских команд, длящееся целый год. Более массовый подход Top Clans к организации турниров предполагает возможность для большего числа игроков принимать участие прямо из дома, причем теперь из большего числа стран – в том числе, Филиппин, Вьетнама, Таиланда и многих других. Дисциплины турнира нынешнего года: Dota 2, Rules of Survival и Tom & Jerry: Chase, а также дебютант — Mobile Legend: Bang Bang.

Следите за финалами Dota2 в TikTtok Россия и не пропустите самое интересное. Хотелось бы верить, что в следующем сезоне Top Clans вырвется за пределы Азии и станет международным соревнованием, открытым, в том числе, и для игроков из России и всего мира.