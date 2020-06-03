Total War Saga: Troy будет запущена бесплатно в Epic Games 13 августа

Creative Assembly и следующая игра Sega во франшизе Total War - это Total War Saga: Troy, и скоро можно будет получить ее бесплатно. Разработчики сообщили, что предстоящая историческая стратегическая игра будет запущена 13 августа 2020 года в Epic Games Store. Так, для всех геймеров, имеющих учетную запись Epic Games Store, в первые 24 часа релиза представляется возможность загрузить игру абсолютно бесплатно.

в Total War Saga: Troy заявлены десять фракций, множество мифических существ древнегреческой мифологии и семь богов небесного пантеона. Создатели пообещали, что монстры и герои будут влиять на игровой процесс, но в детали пока не вдавались. Creative Assembly также подтвердила, что игра будет эксклюзивной для Epic только на один год и появится на других платформах, таких как Steam, в 2021 году.
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