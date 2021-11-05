Total War Warhammer 3 выходит на Game Pass для ПК

Microsoft объявила, что Total War Warhammer 3 выйдет на Game Pass для ПК 17 февраля 2022 года. Они также объявили, что контент после запуска будет включать бесплатные обновления и дополнения к игре.

Готовься к войне! Total War: Warhammer III представит свои огромные армии Warhammer Fantasy на Game Pass, что знаменует собой премьеру первой серии игр Games Workshop и знаменитой серии стратегий Creative Assembly, которые появятся в Game Pass для ПК, а также завершение захватывающей истории, к которой игра шла последние пять лет. Это, несомненно, будет самая большая и лучшая игра Total War: Warhammer за всю историю, в которой представлены шесть фракций, девять уникальных легендарных лордов и бесконечная возможность повторного прохождения.
Комментарии и отзывы Total War Warhammer 3
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