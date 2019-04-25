Transport Fever 2 готовится к релизу

Компания Good Shepherd Entertainment и независимая студия Urban Games официально представили игру Transport Fever 2, которая является прямым продолжением экономических стратегий Transport Fever и Train Fever. Фанатов проекта, которые уже спешат заказать новинку, подготовили сразу три новые сюжетные кампании, многочисленные улучшения игрового процесса, новые функции, стиль интерфейса, возможности для модификаций и так далее. То есть, игра готова покорять вас своей красотой, продуманностью и увлекательным геймплеем, от которого тяжело оторваться. Выходит игра Transport Fever 2 на Windows, Mac и Linux на платформе Steam уже в этом году, ждать осталось совсем немного. Фанатам таких вот симуляторов точно подойдет.