Трехмерная головоломка Biped появится 27 марта в магазине Steam и GOG

2020-03-10, Автор - Ramil; Продукт - Biped; [86]
Над проектом Biped работали, студия NExT и издательство META.

META Publishing новое игровое издательство, которая развивает свою идею, работая над креативными, веселыми и впечатляющими играми для любого возраста.

Biped представляет трехмерную-головоломку, в которой игрок должен решать загадки, разгадывать секреты и собирать различные полезные предметы.

Игра предлагает около 30 уровней. Режимы игры включают соло-игру, а также игру вдвоем.

Biped имеет оригинальную систему управления. На представленном трейлере показан игровой процесс, геймплей и визуальные эффекты игры.

Игра Biped также выйдет на консолях PS4 и Switch, дата будет объявлена позже.


Комментарии и отзывы Biped
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