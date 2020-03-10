Трехмерная головоломка Biped появится 27 марта в магазине Steam и GOG

Над проектом Biped работали, студия NExT и издательство META.

META Publishing новое игровое издательство, которая развивает свою идею, работая над креативными, веселыми и впечатляющими играми для любого возраста.

Biped представляет трехмерную-головоломку, в которой игрок должен решать загадки, разгадывать секреты и собирать различные полезные предметы.

Игра предлагает около 30 уровней. Режимы игры включают соло-игру, а также игру вдвоем.

Biped имеет оригинальную систему управления. На представленном трейлере показан игровой процесс, геймплей и визуальные эффекты игры.

Игра Biped также выйдет на консолях PS4 и Switch, дата будет объявлена позже.