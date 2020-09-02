Трейлер Destiny 2 Beyond Light демонстрирует три новых подкласса

Во время презентации Gamescom 2020, Bungie представила новый трейлер Destiny 2 Beyond Light Stasis. В дополнении Beyond Light в ноябре этого года будут представлены новые подклассы: Warlock Shadebinder, Hunter Revenant и Titan Behemoth. Стражи владеют силой Stasis, и будут обладать уникальными способностями.

Destiny 2 Beyond Light запускается во всем мире на ПК и консолях 10 ноября. О обновлении было известно еще летом, но компания решила перенести дату. Beyond Light - это начало новой эры Destiny 2, заявил разработчик Bungie.

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