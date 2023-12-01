Трейлер GTA 6 выпустят уже 5 декабря

Сегодня появилась официальная информация о том, что первый трейлер GTA 6 выйдет через несколько дней — уже 5 декабря. Этим данным можно верить, потому что об этом событии объявила сама компания Rockstar в своих социальных сетях. «Во вторник, 5 декабря, в 9 утра по восточному времени», — сообщила компания своим подписчикам, соответственно, трейлер покажут в 17:00 по московскому времени. Стоит отметить, что на изображении, которое опубликовано вместе с датой анонса трейлера, изображён ландшафт Майами, так что сюжетная линия, вероятно, будет развиваться именно в этом городе.

Многие геймеры ожидали, что компания Rockstar покажет трейлер новой части популярной франшизы во время церемонии награждения The Game Awards 2023 уже 7 декабря, но учитывая, что команда разработчиков решила показать трейлер раньше, есть вероятность, что на мероприятии компания ничего показывать не будет — два трейлера за два дня это слишком много информации для геймеров. Безусловно, GTA 6 является одной из самых ожидаемых игр для многих игроков по всему миру, хотя сами разработчики пока что никаких деталей о проекте не рассказывают и даже название видеоигры не подтверждают. Но это явно будет прорыв, хотя ждать скорого релиза игры точно не стоит — есть мнение, что проект отправится в релиз в начале 2025 года, то есть через год после официальной презентации. И для запуска этой игры вам точно придётся обновить свой компьютер, потому что требования у проекта будут очень высокими.
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