Трейлер Halo Infinite Season 2: Lone Wolves демонстрирует новые карты

В прошлом месяце Xbox и 343 Industries объявили, что 2-й сезон многопользовательской игры Halo Infinite называется Lone Wolves. Новый сезон начнется в мае и будет включать в себя возвращение любимого фанатами режима и даже сюжетный контент. 343 подтверждает, что сезон будет включать в себя обновления списка воспроизведения, изменения баланса и многое другое. Среди новых карт: Big Team Battle под названием Breaker и карта Arena Catalyst.

Новые режимы включают «Последний выживший спартанец», режим на уничтожение, «Захват земли», а также возвращение обновленного режима «Царь горы».