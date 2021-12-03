Трейлер игрового геймплея Vertigo 2 VR

Vertigo 2, однопользовательское VR-приключение, которое в настоящее время разрабатывается независимой командой разработчиков, состоящей из Зака ​​Циакалиса-Брауна и Эррола Бьюси. Игра по-видимому, хорошо развивается благодаря новому трейлеру игрового процесса, выпущенному командой разработчиков на этой неделе, дающему представление о том, чего вы можете ожидать от новой приключенческой игры. Исследуй глубины огромного квантового реактора, спускаясь, чтобы завершить свое путешествие домой. Vertigo 2 представляет собой однопользовательское приключение, специально созданное с нуля для высококлассных гарнитур виртуальной реальности.

Глубоко под землей, в недрах Квантового реактора VII, вы просыпаетесь, чтобы завершить свое путешествие домой. Вы все ближе к своей цели, чем когда вы впервые прибыли, вы должны рассчитывать на помощь таинственно незнакомца, который спас вам жизнь. На пути к центру реактора вам придется столкнуться с причудливой инопланетной флорой и фауной, утекающей из других вселенных и смертоносными силами, чья задача - очистить реактор от всего живого.
Комментарии и отзывы Vertigo 2 VR
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