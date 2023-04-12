Trine 5: A Clockwork Conspiracy официально готовится к релизу

У нас просто отличные новости для геймеров, которые соскучились по интересным релизам. Дело в том, что компания THQ Nordic совместно со студией Frozenbyte официально сообщила о том, что культовая и, безусловно, легендарная серия видеоигр Trine возвращается. Кроме того, хотелось бы сразу отметить, что грядущий проект можно будет запускать на всех современных игровых платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Соответственно, вы сможете проходить новую видеоигру с удовольствием буквально в любой точке мира — хоть в дороге, хоть дома перед телевизором, хоть за ПК. Речь, естественно, о проекте Trine 5: A Clockwork Conspiracy, который позволит окунуться в увлекательные путешествия волшебника Амадея, воровки Зои и рыцаря Понтия.

Вместе эта команда отверженных героев отправится в крайне необычное путешествие, которое разработчики называют самым опасным и насыщенным из всех, которые ранее доводилось осилить персонажам. Вероятно, есть огромная надежда на то, что пятая часть станет лучшей в серии, хотя это очень трудно, ведь предыдущие релизы тоже были более чем достойными. Для этого, например, разработчики разработали систему гибкой сложности головоломок, которая будет меняться в зависимости от количества участников путешествия, плюс игра предоставит особую систему квестов, новые тактические сражения с боссами и многое другое. Вместе с шикарной графикой это просто отличная возможность насладиться невероятными приключениями.