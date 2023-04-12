Trine 5: A Clockwork Conspiracy официально готовится к релизу

У нас просто отличные новости для геймеров, которые соскучились по интересным релизам. Дело в том, что компания THQ Nordic совместно со студией Frozenbyte официально сообщила о том, что культовая и, безусловно, легендарная серия видеоигр Trine возвращается. Кроме того, хотелось бы сразу отметить, что грядущий проект можно будет запускать на всех современных игровых платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Соответственно, вы сможете проходить новую видеоигру с удовольствием буквально в любой точке мира — хоть в дороге, хоть дома перед телевизором, хоть за ПК. Речь, естественно, о проекте Trine 5: A Clockwork Conspiracy, который позволит окунуться в увлекательные путешествия волшебника Амадея, воровки Зои и рыцаря Понтия.

Вместе эта команда отверженных героев отправится в крайне необычное путешествие, которое разработчики называют самым опасным и насыщенным из всех, которые ранее доводилось осилить персонажам. Вероятно, есть огромная надежда на то, что пятая часть станет лучшей в серии, хотя это очень трудно, ведь предыдущие релизы тоже были более чем достойными. Для этого, например, разработчики разработали систему гибкой сложности головоломок, которая будет меняться в зависимости от количества участников путешествия, плюс игра предоставит особую систему квестов, новые тактические сражения с боссами и многое другое. Вместе с шикарной графикой это просто отличная возможность насладиться невероятными приключениями.
Портативная консоль AOKZOE A1 Pro получит APU Ryzen 7 7840U…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружились сведения о еще не представленной официально …
Diablo 4 не попадёт в Game Pass…
Некоторое время назад стало известно, что компания Microsoft планирует купить компанию Activision Blizzar…
Activision удаляет копии своих карт из Fortnite…
Появление нового редактора творческого режима в Fortnite дало возможность многим пользователям выразить с…
Фогейм запустит в России Aion Classic…
У нас просто шикарные новости для ярых поклонников популярной видеоигры Aion Classic — классическая верси…
Cyberpunk 2077 получила поддержку DLSS 3…
Некоторое время назад, когда компания NVIDIA только анонсировала свои видеокарты нового поколения, пользо…
Инсайдеры уверяют, что GTA 6 выйдет в декабре 2024 года…
Сегодня в сети появилась информация от инсайдеров о том, что компания Rockstar Games уже готовит к релизу…
Rough Justice: ’84 готовится к релизу в марте…
Сегодня известная студия Gamma Minus сообщила о создании нового совместного проекта с издательской компан…
NVIDIA DLSS 3 внедряют в игры семимильными шагами…
Когда компания NVIDIA впервые официально представила миру свои новейшие видеокарты, пользователи довольно…
Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3Реалистичное оружие, крутые оперативники и скрины на БМП: обзор боевого пропуска World War 3
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor